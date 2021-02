Rimandare di fare alcune cose futili appesantisce il pensiero: come reagire (Di domenica 21 febbraio 2021) “È difficile smettere di Rimandare, perché di solito non comporta gravi conseguenze”. Questa frase si trova nella prefazione del libro Prima o poi lo faccio della psicologa clinica Monica R. Basco (Erickson, 2018). In un modo o nell’altro, magari all’ultimo minuto o dopo anni, con risultati che non raggiungono mai le aspettative o pagando un’ammenda, ci troviamo di fronte a dei doveri che dobbiamo portare a termine. La Basco sostiene che non è facile smettere di procrastinare. È addirittura impossibile rinunciarvi completamente perché se si tratta di una prassi comportamentale praticata con assiduità, può diventare una vera e propria abitudine, un automatismo cui si ricorre del tutto inconsapevolmente. E quindi? Dobbiamo arrenderci alle cattive abitudini? Ovviamente no. Ci sono varie forme di procrastinazione. Tendenzialmente, se pensiamo al lavoro, potrebbero ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 febbraio 2021) “È difficile smettere di, perché di solito non comporta gravi conseguenze”. Questa frase si trova nella prefazione del libro Prima o poi lo faccio della psicologa clinica Monica R. Basco (Erickson, 2018). In un modo o nell’altro, magari all’ultimo minuto o dopo anni, con risultati che non raggiungono mai le aspettative o pagando un’ammenda, ci troviamo di fronte a dei doveri che dobbiamo portare a termine. La Basco sostiene che non è facile smettere di procrastinare. È addirittura impossibile rinunciarvi completamente perché se si tratta di una prassi comportamentale praticata con assiduità, può diventare una vera e propria abitudine, un automatismo cui si ricorre del tutto inconsapevolmente. E quindi? Dobbiamo arrenderci alle cattive abitudini? Ovviamente no. Ci sono varie forme di procrastinazione. Tendenzialmente, se pensiamo al lavoro, potrebbero ...

