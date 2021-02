Riapertura palestre | piscine | cinema | teatri | Toti sulle zone gialle | «Serve un alleggerimento»

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 21 febbraio 2021) C'è un tema delicato relativo al possibile nuovo Dpcm: quello legato alla situazione di bar, ristoranti,. Tutte quelle attività che, come è noto, sono state penalizzate dalla necessità di mettere in campo delle chiusure per evitare la propagazione del contagio. Non si sa ancora se Mario Draghi si avvarrà del Dpcm come strumento di determinazione delle restrizioni, ma quel che è certo è che presto bisognerà individuare una strategia per il futuro. L'ultimo provvedimento ufficiale messo in campo dall'esecutivo presieduto da Giuseppe Conte va in scadenza il prossimo 5 marzo e ci sono migliaia di imprenditori che sono in attesa di conoscere quello che dovrà essere il loro futuro. Il dato di fatto è che ci sono interi settori in ginocchio e che, in questa fase, guardano con apprensione a quella che è ...