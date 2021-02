Regioni, nuovi colori e proroghe: cosa cambia e quando (Di domenica 21 febbraio 2021) Il divieto di spostamento tra le regioni, la cui scadenza è prevista per il 25 febbraio, verrà con ogni probabilità prorogato. Forse anche oltre il 5 marzo, data in cui scadranno le regole previste dal Dpcm attualmente in vigore. È ancora troppo alta la pressione delle tre varianti (inglese, brasiliana e sudafricana) del virus presenti nel nostro Paese e la linea che intende seguire il nuovo governo, guidato da Mario Draghi, è quella del «rigore». La priorità è salvaguardare la salute e non penalizzare le attività. Leggi su vanityfair (Di domenica 21 febbraio 2021) Il divieto di spostamento tra le regioni, la cui scadenza è prevista per il 25 febbraio, verrà con ogni probabilità prorogato. Forse anche oltre il 5 marzo, data in cui scadranno le regole previste dal Dpcm attualmente in vigore. È ancora troppo alta la pressione delle tre varianti (inglese, brasiliana e sudafricana) del virus presenti nel nostro Paese e la linea che intende seguire il nuovo governo, guidato da Mario Draghi, è quella del «rigore». La priorità è salvaguardare la salute e non penalizzare le attività.

