Reggina | il solito Folorunsho | 1-0 sul Pordenone | sesto risultato utile di fila

(Di domenica 21 febbraio 2021) Labatte 1-0 ilal Granillo e trova ilconsecutivo. Tre punti importantissimi per gli amaranto che si staccano così dalle zone calde della retrocessione. Dopo un buon primo tempo, la squadra di Baroni la sblocca ad inizio primo tempo con un bel contropiede gestito da Bellomo e concluso dal, al secondo centro di. Per iltanto impegno ma, oltre al palo di Biondi nel primo tempo, troppi pochi pericoli alla porta di Nicolas, veramente impegnato solo in una respinta di Morra su un suo rinvio errato. Foto:Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Tre punti pesantissimi per la Reggina, grazie alla solita prodezza del solito Folorunsho, servito splendidamente da Bellomo, entrato in campo nel secondo tempo. Una vittoria che consente agli amaranto di uscire dalla zona pericolosa. Scopri le emozioni, i gol e i marcatori di Reggina-Pordenone, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie B 20/21. Vittoria di misura per 1-0 della Reggina al "Granillo" contro il Pordenone nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. A decidere il match un gol realizzato da Michael Folorunsho al 63'.