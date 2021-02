Reggiana-Salernitana | formazioni e in tv

(Di domenica 21 febbraio 2021), anticipo che apre la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021, si giocherà venerdi 26 febbraio 2021 alle ore 19 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Come arrivano le due squadre? Dopo una serie di risultati altalenanti, lapare aver imboccato la strada giusta con due vittorie consecutive, l’ultima a Cittadella, che l’hanno portata fuori dalla zona playout. I granata di Castori hanno ritrovato la vittoria sul campo dell’Ascoli dopo 4 pareggi consecutivi. Sarà fondamentale dare continuità se si vorrà conservare posizioni di vertice.: le probabiliSarà 4-3-2-1 per il tecnico degli emiliani Alvini. In porta andrà Cerofolini, la difesa sarà composta da Costa, Gatti, Gyamfi e Zampagno. A ...

...00ore 21:00 Empoli - Venezia SABATO 27 FEBBRAIO ore 14:00 Cosenza - Chievo Pescara - Lecce Pisa - Vicenza Pordenone - Ascoli Spal - Reggina ore 15:00 Cremonese - Frosinone ...... prima di gennaio non aveva mai vinto due partite consecutive, poi ha aperto il 2021 mettendo in filae Venezia dopo aver chiuso il 2020 con il successo sulla. Un tris di ...Reggiana-Salernitana, anticipo che apre la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021, si giocherà venerdi 26 febbraio 2021 alle ore 19 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Com ...Nel 24esimo turno di Serie B, importanti successi per Monza, Venezia e Salernitana. Colpo della Cremonese sul campo del Brescia.