Record stagionale per ' Verissimo'

casino90210 : RT @myunwittyself: ieri #verissimo ha raggiunto il suo RECORD STAGIONALE e uno share superiore a qualsiasi puntata del grande fratello ?? *… - CfanpageL : RT @quellidel_web: RECORD STAGIONALE di #Amici20, che nella giornata di ieri ha intrattenuto 3.526.000 spettatori con il 23% di share! Avet… - commentotuttoh : RT @myunwittyself: ieri #verissimo ha raggiunto il suo RECORD STAGIONALE e uno share superiore a qualsiasi puntata del grande fratello ?? *… - casino90210 : RT @Steff56373446: @Antimo_Mallardo Ma se hanno annullato i voti a favore di giulia 2 ore prima la diretta e hanno bloccato per un giorno e… - Arobios : RT @myunwittyself: ieri #verissimo ha raggiunto il suo RECORD STAGIONALE e uno share superiore a qualsiasi puntata del grande fratello ?? *… -

Ultime Notizie dalla rete : Record stagionale

TGCOM

Miglior risultatoper ' Verissimo ': con una share del 23.28% (22.81% di share sul target commerciale) e 3.001.000 spettatori totali, domina incontrastato la sua fascia d'ascolto. Ottimo risultato anche per '...... dove il maiorchino potrebbe allungare e tenere al sicuro ildi vittorie per singolo Major (...scorse settimane era stata messa in discussione addirittura la disputa del primo torneo...Sono bastate venti partite in maglia Wizards a Russell Westbrook per presentarsi alla porta dei migliori giocatori della franchigia capitolina, conquistando nella gara vinta 118-111 contro i Portland ...Il talk show di Canale 5 domina la sua fascia d'ascolto con il 23,28 per cento di share e più di 3 milioni di telespettatori ...