Real Madrid | Zidane punta l’Atalanta | “Siamo in un buon momento”

"Siamo in un buon momento e stiamo dimostrando continuità in termini di risultati. Non prendiamo gol da tre partite, tutta la squadra sta facendo un ottimo lavoro difensivo. Siamo consapevoli di saper fare grandi cose con il pallone. Siamo in un buono stato di forma in vista della partita contro l'Atalanta, dobbiamo essere bravi a ricaricare le energie". Queste le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane dopo il successo dei blancos sul Valladolid per 1-0. Decisiva la rete di Casemiro al 65? per permettere al Real Madrid di conquistare i tre punti. Mercoledì sarà l'Atalanta l'avversaria di Kroos e compagni nell'andata degli ottavi di finale di ...

