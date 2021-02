Real Madrid, Courtois: “Stiamo mettendo pressione all’Atletico. La Liga non si decide fino a maggio…” (Di domenica 21 febbraio 2021) Thibaut Courtois ha chiuso la porta, Casemiro ha siglato il gol decisivo. Sono loro i protagonisti della partita tra il Real Madrid e il Valladolid conclusasi con la vittoria dei blancos. Liga riaperta visto anche il k.o. dell'Atletico Madrid e il vantaggio di soli tre punti - anche se con una gara ancora da giocare - per i Colchoneros. L'estremo difensore della squadra di Zidane ha commentato, come riporta Mundo Deportivo, quello che è stato il quarto successo di fila per i galacticos accendendo ancor di più la sfida per la vittoria del torneo.Courtois ci crede: "Stiamo mettendo pressione all'Atletico..."caption id="attachment 1068185" align="alignnone" width="839" Courtois (getty images)/caption"Sapevamo che sarebbe ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021) Thibautha chiuso la porta, Casemiro ha siglato il gol decisivo. Sono loro i protagonisti della partita tra ile il Valladolid conclusasi con la vittoria dei blancos.riaperta visto anche il k.o. dell'Atleticoe il vantaggio di soli tre punti - anche se con una gara ancora da giocare - per i Colchoneros. L'estremo difensore della squadra di Zidane ha commentato, come riporta Mundo Deportivo, quello che è stato il quarto successo di fila per i galacticos accendendo ancor di più la sfida per la vittoria del torneo.ci crede: "all'Atletico..."caption id="attachment 1068185" align="alignnone" width="839"(getty images)/caption"Sapevamo che sarebbe ...

