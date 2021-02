Real Madrid, Courtois: “Mettiamo pressione all’Atletico, la Liga si decide a maggio” (Di domenica 21 febbraio 2021) Vittoria contro il Valladolid come risposta al ko dell’Atletico Madrid. La Liga non è ancora chiusa e a sottolineare questo concetto è il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, dopo il successo di ieri sera che ha permesso ai Blancos di accorciare il gap in classifica. “Sapevamo che sarebbe stata una partita chiave in ottica della lotta alla Liga – ha detto Courtois nel post gara -. Abbiamo messo sotto pressione l’Atletico. Sapevamo che avevano perso e noi dovevamo fare il nostro. Due mesi fa, quando pensare solo a rivederci in testta al campionato sembrava impossibile io avevo detto che dovevamo solamente continuare a lavorare e pensare a vincere le nostre gare. Ecco, così facendo siamo di nuovo lì a lottare“. “Sono convinto che la vittoria del ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Vittoria contro il Valladolid come risposta al ko dell’Atletico. Lanon è ancora chiusa e a sottolineare questo concetto è il portiere del, Thibaut, dopo il successo di ieri sera che ha permesso ai Blancos di accorciare il gap in classifica. “Sapevamo che sarebbe stata una partita chiave in ottica della lotta alla– ha dettonel post gara -. Abbiamo messo sottol’Atletico. Sapevamo che avevano perso e noi dovevamo fare il nostro. Due mesi fa, quando pensare solo a rivederci in testta al campionato sembrava impossibile io avevo detto che dovevamo solamente continuare a lavorare e pensare a vincere le nostre gare. Ecco, così facendo siamo di nuovo lì a lottare“. “Sono convinto che la vittoria del ...

DiMarzio : #Alaba annuncia l'addio al #Bayern. Cifre e dettagli dell'accordo con il #RealMadrid - OptaPaolo : 1 - Federico Chiesa è il primo giocatore della Juventus diverso da Cristiano Ronaldo a trovare il gol per i biancon… - ricardorubio44 : @RaPhaLeXJuVe Con il nuovo modulo di Simeone la seconda punta ha molta più libertà offensiva visto che è coperta da… - mrr_solo : RT @TotalLeoMessi: Non penalty goals since Ronaldo left Real Madrid: ???? Leo Messi - 86 ???? K. Benzema - 66 ???? C. Ronaldo - 61 https://t.co… - charo_225 : RT @TotalLeoMessi: Non penalty goals since Ronaldo left Real Madrid: ???? Leo Messi - 86 ???? K. Benzema - 66 ???? C. Ronaldo - 61 https://t.co… -