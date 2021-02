Real Madrid, Benzema verso il forfait contro l’Atalanta: le ultime (Di domenica 21 febbraio 2021) Karim Benzema potrebbe saltare l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta: ecco le sue condizioni Karim Benzema potrebbe saltare l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. Il numero 9 francese, infatti, non è al meglio e Zidane non vorrebbe rischiarlo in vista dei tanti impegni che attendono il Real Madrid. Come riportato da La Prensa de Lara, Benzema sarebbe al momento molto più che in dubbio e andrebbe verso il forfait nella gara contro l’Atalanta in programma mercoledì al Gewiss Stadium. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Karimpotrebbe saltare l’andata degli ottavi di finale di Champions League: ecco le sue condizioni Karimpotrebbe saltare l’andata degli ottavi di finale di Champions Leagueil. Il numero 9 francese, infatti, non è al meglio e Zidane non vorrebbe rischiarlo in vista dei tanti impegni che attendono il. Come riportato da La Prensa de Lara,sarebbe al momento molto più che in dubbio e andrebbeilnella garain programma mercoledì al Gewiss Stadium. Leggi su Calcionews24.com

