RAPPORTO DEL PENTAGONO: IL 75% DELLE TRUPPE STATUNITENSI HA RIFIUTATO IL VACCINO COVID-19 (Di domenica 21 febbraio 2021) Secondo un RAPPORTO del PENTAGONO quasi il 75% DELLE TRUPPE STATUNITENSI ha RIFIUTATO di prendere il VACCINO COVID-19 . Affrontando l’accusa di insabbiamento, il portavoce dell’agenzia, John Kirby, ha informato le agenzie di stampa sul motivo della mancanza di dati esatti. Secondo gli ultimi rapporti diffusi dal PENTAGONO, un terzo DELLE TRUPPE STATUNITENSI ha RIFIUTATO di farsi vaccinare proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 21 febbraio 2021) Secondo undelquasi il 75%hadi prendere il-19 . Affrontando l’accusa di insabbiamento, il portavoce dell’agenzia, John Kirby, ha informato le agenzie di stampa sul motivo della mancanza di dati esatti. Secondo gli ultimi rapporti diffusi dal, un terzohadi farsi vaccinare proviene da Database Italia.

hermes_ticks : @_imnyx per difendersi dalle #fakenews basta tener conto di questo rapporto: le cose sono tanto vere quanto durano… - francescatotolo : Domani su @IlPrimatoN, la mia analisi del sondaggio dell’Agenzia UE per i diritti fondamentali, ovviamente “equivoc… - AretusaMoro : RT @Stefano_Re: Le mascherine limitano la trasmissione del covid? Rapporto ECDC su quanto ad oggi si può rilevare. Risultato? evidenze scie… - Silvia41491168 : @GrandeFratello Ciao sono Silvia da Palermo, ho scoperto di provare qualcosa per una mia amica, ma da poco si è fid… - SemperAdamantes : RT @LaVeritaWeb: Dopo l'assoluzione da parte del Senato, il tycoon parla del futuro: «Il viaggio per la grandezza degli Usa continuerà». Ma… -