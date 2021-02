Raffaele Cutolo, la serie TV sulla vita del boss già in fase pre-produttiva: ne parla l'autore autorizzato

Alla luce della morte di Raffaele Cutolo, arriva la Serie TV sulla vita di questo personaggio che ha segnato un periodo della storia della criminalità organizzata. A parlarne è Domenico Maria Corrado, autore autorizzato dal Boss per scrivere un audiovisivo su di lui, che dal 1992 comincia a studiare il fenomeno camorristico e mafioso in Italia ed è stato l'unico ad intrattenere una corrispondenza epistolare con Raffaele Cutolo che lo autorizzò a scrivere la sua biografia e a trarne un film sulla sua vita.

La Serie TV è prodotta dalla Green Film, che ha sposato l'esigenza dell'autore di raccontare la storia di Cutolo, partendo dal 1977 (anno del primo arresto), fino ad arrivare al 41bis. La storia basata sulle lettere vere di Cutolo al Corrado, racconta l'intreccio di mafia, politica e vita vissuta di un personaggio tanto discusso: dai feroci crimini alle testimonianze, con particolarità narrate nei minimi dettagli e raccontate in chiave filmica. Il progetto già in fase pre-produttiva è ambito dai vari network distributivi (on-demand e commerciali), e sta generando curiosità anche sul cast che vede un respiro internazionale.





Domenico Maria Corrado dichiara in merito: "Tutto quello che sarà la serie è frutto di 3 elementi sostanzialmente: la corrispondenza con Cutolo (interrotta una decina di anni fa perché non era più in grado di rispondere); lo studio approfondito di tutti gli atti processuali che lo riguardavano, confrontati con quelle che sono le sue verità; l'osservazione a-critica del personaggio "mitizzato" in chiave positiva o negativa, che come tutti i miti (positivi o negativi) affascinano gli spettatori alla stregua dell'esempio di Al Capone".

Salvatore Scarico e Manuela Montella, rispettivamente Direttore Generale e Presidente di Green Film aggiungono: "La serie è già in preparazione e dopo la morte di Cutolo siamo subissati di contatti, in quanto sono già sei mesi che il progetto era in fase embrionale ed era stato discusso con alcuni player del settore".

Dalle prime indiscrezioni, si potrebbe trattare di una prodotto longevo, dato il tantissimo materiale raccolto negli anni dall'autore e che riguarda Raffaele Cutolo.