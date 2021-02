Quelle mascherine cinesi vendute come Ffp2 che “filtrano solo il 36 per cento” (Di domenica 21 febbraio 2021) Una presunta truffa arriva dalla Cina sulle mascherine vendute al nostro paese come Ffp2 ma che in realtà filtrano solo per il 36 per cento. Sulla scrivania dell’intermediario ci sarebbero due fogli. Quello di destra è un certificato di conformità riguardante una consegna di 300mila mascherine cinesi del tipo Ffp2 e 250mila invece modello Ffp3. Quanto avvenuto a Roma, nel quartiere Parioli, è stato raccontato da Repubblica. Sul documento c’è scritto che”i prodotti sono adeguati allo standard En 149:2001+A1:2009, relativo alla direttiva Ce 425/2016 sui dispositivi di protezione individuale”, e ciò vuol dire in poche parole che sono ottime, in regola e sicure. Con una garanzia fino a marzo del 2025 stilata dall’Ente ... Leggi su tpi (Di domenica 21 febbraio 2021) Una presunta truffa arriva dalla Cina sulleal nostro paesema che in realtàper il 36 per. Sulla scrivania dell’intermediario ci sarebbero due fogli. Quello di destra è un certificato di conformità riguardante una consegna di 300miladel tipoe 250mila invece modello Ffp3. Quanto avvenuto a Roma, nel quartiere Parioli, è stato raccontato da Repubblica. Sul documento c’è scritto che”i prodotti sono adeguati allo standard En 149:2001+A1:2009, relativo alla direttiva Ce 425/2016 sui dispositivi di protezione individuale”, e ciò vuol dire in poche parole che sono ottime, in regola e sicure. Con una garanzia fino a marzo del 2025 stilata dall’Ente ...

