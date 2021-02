Qualificazioni EuroBasket 2022, Italia sconfitta dalla Macedonia del Nord (Di domenica 21 febbraio 2021) Qualificazioni EuroBasket 2022, Macedonia del Nord-Italia 87-78. L’Italia chiude il girone con una sconfitta. PERM (RUSSIA) – Qualificazioni EuroBasket 2022, Macedonia del Nord-Italia 87-78. La squadra di Meo Sacchetti chiude con una sconfitta il girone. Un k.o. ininfluente per il pass per la competizione iridata. Gli azzurri, infatti, essendo tra i Paesi ospitanti della manifestazione erano qualificati di diritto, ma, nonostante questo, hanno concluso il girone in testa. “Devo fare i complimenti ai nostri avversari perché come ha giocato il secondo tempo – ha detto il ct azzurro ai microfoni della FederBasket – noi in queste sei ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021)del87-78. L’chiude il girone con una. PERM (RUSSIA) –del87-78. La squadra di Meo Sacchetti chiude con unail girone. Un k.o. ininfluente per il pass per la competizione iridata. Gli azzurri, infatti, essendo tra i Paesi ospitanti della manifestazione erano qualificati di diritto, ma, nonostante questo, hanno concluso il girone in testa. “Devo fare i complimenti ai nostri avversari perché come ha giocato il secondo tempo – ha detto il ct azzurro ai microfoni della FederBasket – noi in queste sei ...

