Puglia, via libera all’abbattimento di cinghiali. Sono circa 250nila: Coldiretti, “finalmente” "Spadroneggiano in città e campagne" (Di domenica 21 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Arriva finalmente il via libera all’abbattimento dei cinghiali che con l’emergenza Covid si Sono moltiplicati in Puglia raggiungendo i 250mila esemplari che Spadroneggiano in città e campagne, mettono a rischio la sicurezza delle persone, causano incidenti stradali con morti e feriti, devastano i raccolti e Sono pericolosi diffusori di malattie come la peste suina. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, in seguito alla storica sentenza della Corte Costituzionale che permette di prendere parte alle operazioni di riduzione del numero degli animali selvatici anche agli agricoltori provvisti di tesserino ... Leggi su noinotizie (Di domenica 21 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: Arrivail viadeiche con l’emergenza Covid simoltiplicati inraggiungendo i 250mila esemplari chein, mettono a rischio la sicurezza delle persone, causano incidenti stradali con morti e feriti, devastano i raccolti epericolosi diffusori di malattie come la peste suina. E’ quanto afferma, in seguito alla storica sentenza della Corte Costituzionale che permette di prendere parte alle operazioni di riduzione del numero degli animali selvatici anche agli agricoltori provvisti di tesserino ...

NoiNotizie : #Puglia, via libera all'abbattimento di cinghiali. Sono circa 250nila: @coldiretti, 'finalmente' - joem5s : Scuola, in Puglia arriva la Dad per tutti fino al 5 marzo: 'Fermiamo la variante inglese' - TKaoruMi : RT @BeautyfromItaly: Castello di Castro, Puglia, via IG francescogiannotta ? - Telebari : Via libera all'abbattimento di cinghiali in Puglia, Coldiretti: 'Moltiplicati durante la pandemia' - #Bari #Notizie… - immediatonet : Covid, via libera all’abbattimento cinghiali in Puglia. Coldiretti: “Moltiplicati durante pandemia, ora sono 250mil… -