Professor Gozzini | Vediamo se chiamare la Meloni | aspetto che la notte porti consiglio

(Di domenica 21 febbraio 2021) “selache la”. A dirlo è Giovanni Gozzi,e di Storia dell’università di Siena, finito al centro della bufera dopo le sue frasi in radio contro Giorgia, leader di Fratelli d’Italia. “Spero che non ci siano conseguenze gravi, direi di no. Il rettore ha la mia testa a sua disposizione, il buon nome dell’università prima di tutto”, affermariferendosi alle possibili sanzioni dell’Ateneo nei suoi confronti. “Era importante che a lui dessi la piena responsabilità”. “Quello che dovevo dire l’ho detto, non volevo offendere in quel modo, ora starò il più silenzioso possibile, meglio che io stia zitto”, assicura il docente.

... proprio come ha fatto anche il protagonista dell'uscita, il: 'Presento le mie scuse per il linguaggio usato - si legge in una nota diffusa dal docente, in passato assessore in ...Non è la prima volta che parole pronunciate dalGiovanninel corso della trasmissione "Bene bene Male male" scatenano la polemica politica. Nella puntata andata in onda venerdì 19 febbraio 2021 sulle frequenze dell' emittente ...Espressioni "gravi e inaccettabili per il ruolo che rivestiamo come professori universitari e trasmettono una immagine fuorviante del nostro lavoro", con queste parole il dipartimento di scienze Socia ...Non ci sono scusanti per un uomo, un intellettuale, un accademico che per attaccare una donna usa frasi del tipo: “Come devo chiamarla? Scrofa? Vacca?“. Ma è proprio così che si è espresso Giovanni Go ...