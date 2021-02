Probabili formazioni di Torino-Sassuolo, 24a giornata di Serie A (Di domenica 21 febbraio 2021) Ancora una volta il Torino giocherà l’anticipo del venerdì. In questo turno, la 24a giornata di campionato, i granata ospiteranno il Sassuolo di De Zerbi. Le due squadre hanno obiettivi diversi, con il Toro che sta lottando per non retrocedere, e il Sassuolo che sta cercando di non perdere il treno europeo, anche se la classifica dice che i neroverdi sono un po’ troppo in ritardo rispetto alle avversarie. Di seguito le Probabili formazioni di Torino-Sassuolo. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? Momento diverso per le due squadre, con i granata che sono in striscia positiva da 6 giornate consecutive, con il successo dell’ultimo turno contro il Cagliari che ha decisamente rasserenato l’ambiente. Infatti ora i granata sono a quota 20 punti, 5 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 21 febbraio 2021) Ancora una volta ilgiocherà l’anticipo del venerdì. In questo turno, la 24adi campionato, i granata ospiteranno ildi De Zerbi. Le due squadre hanno obiettivi diversi, con il Toro che sta lottando per non retrocedere, e ilche sta cercando di non perdere il treno europeo, anche se la classifica dice che i neroverdi sono un po’ troppo in ritardo rispetto alle avversarie. Di seguito ledi. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? Momento diverso per le due squadre, con i granata che sono in striscia positiva da 6 giornate consecutive, con il successo dell’ultimo turno contro il Cagliari che ha decisamente rasserenato l’ambiente. Infatti ora i granata sono a quota 20 punti, 5 ...

