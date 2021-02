Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Quei boss a carico dello Stato. Mezzogiorno di fuoco col Catanzaro” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Quei boss a carico dello Stato”.Titola così la Prima Pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Dal padrino della Kalsa all’esattore del pizzo: 145 tra mafiosi e loro parenti percepivano il reddito di cittadinanza grazie a una semplice autocertificazione. Ecco i nomi”. E ancora: “Vaccini, altra tegola: ridotte le forniture. AstraZeneca ha deciso un ulteriore taglio facendo infuriare le Regioni: così si rischiano nuovi ritardi. Nell’Isola Prima dose pure a ultracentenari. L’Udc punta i piedi: no al rimpasto, Pierobon non si tocca. Di Battista: non voglio la scissione ma no a Draghi. Gli autisti Amat: il concorso si fa sul web e scoppia la polemica. Sferrò due coltellate a un uomo: ... Leggi su mediagol (Di domenica 21 febbraio 2021) “”.Titola così ladell’edizione odierna del “di”, oggi in edicola. “Dal padrino della Kalsa all’esattore del pizzo: 145 tra mafiosi e loro parenti percepivano il reddito di cittadinanza grazie a una semplice autocertificazione. Ecco i nomi”. E ancora: “Vaccini, altra tegola: ridotte le forniture. AstraZeneca ha deciso un ulteriore taglio facendo infuriare le Regioni: così si rischiano nuovi ritardi. Nell’Isoladose pure a ultracentenari. L’Udc punta i piedi: no al rimpasto, Pierobon non si tocca. Di Battista: non voglio la scissione ma no a Draghi. Gli autisti Amat: il concorso si fa sul web e scoppia la polemica. Sferrò due coltellate a un uomo: ...

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA L'Ambiente in mano ai nemici dell'ambiente ?? Continua su - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI I 5Stelle cacciano chi è fedele ai 5Stelle [Continua su - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #21febbraio: nel 2021 il #Fisco punta al recupero di 14 miliardi c… - TuttoSalerno : Prima Pagina: Il Mattino - Dziczek: 9' di terrore, di corsa in ospedale - sportli26181512 : Tuttosport in prima pagina: 'Derby per Mauro': 'Derby per Mauro', titola questa mattina il quotidiano Tuttosport.… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima Pagina Gazzetta dello Sport, Derbyamo La rassegna stampa di Calciomercato.it vi mostra i titoli principali della prima pagina della Gazzetta dello Sport del 21 febbraio 2021 DERBYAMO MILAN - INTER VALE LO SCUDETTO

Coronavirus, un anno di pandemia. Da Codogno ai vaccini. LA CRONISTORIA E TUTTI I NUMERI I giornali quel giorno parlano di tutt'altro e, per l ultima volta, in prima pagina il Covid 19 non c' . Il virus fino ad allora confinato in Cina, o almeno cos si pensa. Cinese anche la coppia di ...

PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Si accettano miracoli" Tutto Napoli Derby da Scudetto: Derbyamo ‘Derbyamo’. Questo è il titolo in prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’. Un derby che vale lo scudetto e che dirà molto sul futuro della stagione delle due squadre. Per Pioli è importante ma non ...

AstraZeneca, i molti dubbi sul vaccino anti Covid: parla Remuzzi “Meglio qualunque vaccino che nessun vaccino”. Lo scrive in prima pagina il New York Times, rispondendo al fronte, in crescita, di chi vuole boicottare il ...

