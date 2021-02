Premier League, Arsenal-Manchester City: le probabili formazioni e la diretta tv (Di domenica 21 febbraio 2021) Prima della classe, con distacco, della Premier League contro una delle grandi che più sta deludendo in questa stagione di campionato inglese. Arsenal e Manchester City, guidate rispettivamente da Mikel Arteta e Pep Guardiola, sono governate da umori diametralmente opposti nonostante entrambe abbiano vinto l’ultimo match del torneo anglosassone. I padroni di casa sono attualmente al decimo posto in classifica: una posizione estremamente negativa per un club, come i Gunners, che punta ogni anno alla lotta per ghermire un posto utile per la prossima edizione della Champions League. Dopo la tirannia del Liverpool di Jurgen Klopp dello scorso anno, gli ospiti di giornata hanno raccolto (molto probabilmente) l’eredità dei Reds posizionandosi in testa alla graduatoria con ben dieci lunghezze ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Prima della classe, con distacco, dellacontro una delle grandi che più sta deludendo in questa stagione di campionato inglese., guidate rispettivamente da Mikel Arteta e Pep Guardiola, sono governate da umori diametralmente opposti nonostante entrambe abbiano vinto l’ultimo match del torneo anglosassone. I padroni di casa sono attualmente al decimo posto in classifica: una posizione estremamente negativa per un club, come i Gunners, che punta ogni anno alla lotta per ghermire un posto utile per la prossima edizione della Champions. Dopo la tirannia del Liverpool di Jurgen Klopp dello scorso anno, gli ospiti di giornata hanno raccolto (molto probabilmente) l’eredità dei Reds posizionandosi in testa alla graduatoria con ben dieci lunghezze ...

