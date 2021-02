Premier League | Arsenal-Manchester City 0-1 | I Citizens sanno solo vincere | decisivo il gol di Sterling La classifica aggiornata

(Di domenica 21 febbraio 2021) Iltrova l'ennesima vittoria battendo l'1-0.VIDEO, Liverpool-Everton 0-2: Ancelotti batte Klopp e si prende il derby, gol e highlightsFondamentale per trovare il successo la rete in avvio di Raheem, che dopo soli 2 minuti trafigge Leno su assist di Riyad Mahrez. Con questa vittoria i ragazzi di Pep Guardiola rispondono al Leicester, che di pomeriggio aveva vinto di misura contro l'Aston Villa. I punti di distanza tra ie le Foxes sono 10, e la sensazione è che la strada verso il titolo sia spianata.Di seguito la.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="8"

... COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Arsenal Manchester City sarà disponibile agli abbonati della televisione satellitare, perché come sappiamo laè un'esclusiva Sky: dunque ...Prosegue la crisi degli Spurs, sconfitti 2 - 1 dal West Ham nel derby londinese e ora al 9° posto. I gol di Antonio e Lingard spingono la squadra di Moyes ...Premier League 2020/2021: Raheem Sterling stende l'Arsenal nel match valevole per la venticinquesima giornata , il Manchester City è inarrestabile ...Gli highlights e i gol di Arsenal-Manchester City, match valevole per la venticinquesima giornata di Premier League 2020/2021, in cui la squadra guidata da Pep Guardiola si è imposta 1-0 sui Gunners ...