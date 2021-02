Premier League 2020/2021: il Manchester United batte il Newcastle e torna al secondo posto (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Manchester United batte 3-1 il Newcastle nel match dell’Old Trafford valevole per la venticinquesima giornata di Premier League 2020/2021 grazie alle reti siglate da Marcus Rashford, Daniel James e Bruno Fernandes. Dopo un’iniziale fase di studio tra le due squadre i Red Devils passano in vantaggio alla mezz’ora grazie ad un gran gol dell’attaccante inglese, ma appena sei minuti più tardi Saint-Maximin rimette tutto in equilibrio. Nella ripresa i ragazzi di Ole Gunnar Solskjaer tornano avanti nel punteggio con la rete di Danile James, a cui fa seguito quella di Bruno Fernandes che, su calcio di rigore, chiude definitivamente i giochi. In virtù di questo risultato il Manchester United aggancia il ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Il3-1 ilnel match dell’Old Trafford valevole per la venticinquesima giornata digrazie alle reti siglate da Marcus Rashford, Daniel James e Bruno Fernandes. Dopo un’iniziale fase di studio tra le due squadre i Red Devils passano in vantaggio alla mezz’ora grazie ad un gran gol dell’attaccante inglese, ma appena sei minuti più tardi Saint-Maximin rimette tutto in equilibrio. Nella ripresa i ragazzi di Ole Gunnar Solskjaerno avanti nel punteggio con la rete di Danile James, a cui fa seguito quella di Bruno Fernandes che, su calcio di rigore, chiude definitivamente i giochi. In virtù di questo risultato ilaggancia il ...

GoalItalia : 'La gente non è scema, le guarda le partite. Sa chi è Eriksen, in Premier League ha fatto la differenza' (Lele Adan… - SinanZekiri : RT @delinquentweet: Stasera il Manchester United ha fatto esordire il classe 2004 Shola Shoretire. Duemilaquattro. Ci sono in giro i duemi… - nononevero : RT @delinquentweet: Stasera il Manchester United ha fatto esordire il classe 2004 Shola Shoretire. Duemilaquattro. Ci sono in giro i duemi… - immcarmen : RT @delinquentweet: Stasera il Manchester United ha fatto esordire il classe 2004 Shola Shoretire. Duemilaquattro. Ci sono in giro i duemi… - delinquentweet : Stasera il Manchester United ha fatto esordire il classe 2004 Shola Shoretire. Duemilaquattro. Ci sono in giro i d… -