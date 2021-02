orizzontescuola : Precari e vaccini. Lettera - flcgil_istat : RT @FLC_CGIL_Lazio: ??Vaccino #COVID19 Università La FLC CGIL chiede al MUR di emanare una circolare alle Regioni per estendere i piani vacc… - FLC_CGIL_Lazio : ??Vaccino #COVID19 Università La FLC CGIL chiede al MUR di emanare una circolare alle Regioni per estendere i piani… - chiarafiorelli : Piano Vaccini: estensione a tutti i precari dell’università e al personale esternalizzato dei servizi - GhisiMg49 : @ilmessaggeroit Il vaccino Astra lo possono gettare pure nel cesso! Farebbe solo confusione tra veri vaccinati e va… -

Ultime Notizie dalla rete : Precari vaccini

Scuolainforma

"Siamo intorno al 70% deisomministrati, su quelli consegnati, e abbiamo detto alle aziende ... Confermata la proroga fino al termine dell'emergenza per i contratti dei lavoratori... e le Regioni, a loro volta, non possono somministrare ise la struttura nazionale non ... Se ogni anno un quinto dei circa 800mila docenti cambia sede; se i, da nominare ogni volta ex ...Con un'assemblea di piazza convocata da Non una di meno inizia la costruzione della mobilitazione femminista e transfemminista: "Nella cura della salute di tutte e tutti sentiamo forte l'esigenza di s ...In Sicilia da sabato è iniziata la fase di somministrazione dei vaccini anti Covid per gli over 80. L’isola si conferma tra le regioni più attive in Italia per le vaccinazioni. Ci si aspetta un aument ...