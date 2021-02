Prada Cup, trionfo di Luna Rossa: ora è in finale di Coppa America contro New Zealand (Di domenica 21 febbraio 2021) Semplicemente immensi. Il team di Luna Rossa ha vinto in Nuova Zelanda la Prada Cup di vela, la finale degli sfidanti per l’America’s Cup. La squadra italiana si è aggiudicata le ultime due regate, sconfiggendo complessivamente per 7-1 i britannici di Ineos. Adesso è finalissima dell’America’s Cup contro i detentori del titolo: il team New Zealand. Italia per tre volte in finale È la terza volta in assoluto che uno scafo italiano riesce a conquistare la finale del trofeo sportivo più antico del mondo. Nel 1992 a fare la storia fu il Moro di Venezia a San Diego. Nel 2000 la stessa Luna Rossa, in Nuova Zelanda. Battaglia all’ultimo secondo Il campo A è stato quello prescelto per ... Leggi su velvetmag (Di domenica 21 febbraio 2021) Semplicemente immensi. Il team diha vinto in Nuova Zelanda laCup di vela, ladegli sfidanti per l’’s Cup. La squadra italiana si è aggiudicata le ultime due regate, sconfiggendo complessivamente per 7-1 i britannici di Ineos. Adesso è finalissima dell’’s Cupi detentori del titolo: il team New. Italia per tre volte inÈ la terza volta in assoluto che uno scafo italiano riesce a conquistare ladel trofeo sportivo più antico del mondo. Nel 1992 a fare la storia fu il Moro di Venezia a San Diego. Nel 2000 la stessa, in Nuova Zelanda. Battaglia all’ultimo secondo Il campo A è stato quello prescelto per ...

Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Agenzia_Ansa : #LunaRossa vince la Prada Cup e conquista l'accesso alla finale della Coppa America, dove affronterà Team New Zeala… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - morfurio : RT @Eurosport_IT: LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella 36a Am… - ArmandaGelsomin : RT @fanpage: Strepitosa Luna Rossa! E ora parte l'assalto #AmericasCup contro New Zeland -