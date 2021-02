Prada Cup, trionfa Luna Rossa: Ineos sconfitta 7-1, ora si pensa alla Coppa America (Di domenica 21 febbraio 2021) Luna Rossa vince la Prada Cup grazie a un’altra doppietta rifilata a Ineos: 7-1 il punteggio finale che permette al consorzio italiano di staccare il pass per la Coppa America, dove dovrà vedersela con Emirates Team New Zealand. Per l’Italia questa è la terza volta che partecipa alle regate che assegnano Coppa America: la prima nel 1992 con il Modo di Venezia di Gardini e Cayard, poi nel 2000 con la Luna Rossa di Francesco De Angelis, adesso con quella di Max Sirena. La prima regata dura un non nulla: appena due bordi sono necessari a Luna Rossa per andare in vantaggio e conquistare la leadership. Il vantaggio non fa che aumentare, con gli azzurri che alla fine ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021)vince laCup grazie a un’altra doppietta rifilata a: 7-1 il punteggio finale che permette al consorzio italiano di staccare il pass per la, dove dovrà vedersela con Emirates Team New Zealand. Per l’Italia questa è la terza volta che partecipa alle regate che assegnano: la prima nel 1992 con il Modo di Venezia di Gardini e Cayard, poi nel 2000 con ladi Francesco De Angelis, adesso con quella di Max Sirena. La prima regata dura un non nulla: appena due bordi sono necessari aper andare in vantaggio e conquistare la leadership. Il vantaggio non fa che aumentare, con gli azzurri chefine ...

