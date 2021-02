Prada Cup: Luna Rossa vince e conquista la finale della Coppa America (Di domenica 21 febbraio 2021) L'equipaggio azzurro ha dominato le due regate della notte contro l'imbarcazione britannica Ineos portandosi così sul 7-1 nella serie. La finale di Coppa America si terrà, sempre in Nuova Zelanda L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 21 febbraio 2021) L'equipaggio azzurro ha dominato le due regatenotte contro l'imbarcazione britannica Ineos portandosi così sul 7-1 nella serie. Ladisi terrà, sempre in Nuova Zelanda L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Agenzia_Ansa : #LunaRossa vince la Prada Cup e conquista l'accesso alla finale della Coppa America, dove affronterà Team New Zeala… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - albtali : RT @Agenzia_Ansa: #LunaRossa vince la Prada Cup e conquista l'accesso alla finale della Coppa America, dove affronterà Team New Zealand #A… - TheTrumanShow2 : RT @Agenzia_Ansa: #LunaRossa vince la Prada Cup e conquista l'accesso alla finale della Coppa America, dove affronterà Team New Zealand #A… -