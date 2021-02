Prada Cup, Luna Rossa-Ineos 7-1: trofeo in bacheca e sfida all’America’s Cup (Di domenica 21 febbraio 2021) La barca italiana Luna Rossa ha vinto la Prada Cup, la finale degli sfidanti per l’America’s Cup di vela. Il punteggio finale della sfida con gli inglesi di Ineos è 7-1. Per la terza volta nella storia un’imbarcazione italiana arriva alla finale dell’America’s Cup. La popolare coppa delle cento ghinee (dal valore del trofeo originale) il più famoso trofeo di vela sportiva, nonché il più antico trofeo sportivo del mondo per cui si compete ai giorni nostri. —>>> Ti potrebbe interessare anche Tutto lo Sport di Cronaka 12 Dopo le esperienze di Azzurra, che nel 1983 si fermò a un passo dalla finale e soprattutto del Moro di Venezia sconfitto da America per 4-1 nel 1992 e la prima Luna ... Leggi su ck12 (Di domenica 21 febbraio 2021) La barca italianaha vinto laCup, la finale deglinti per l’America’s Cup di vela. Il punteggio finale dellacon gli inglesi diè 7-1. Per la terza volta nella storia un’imbarcazione italiana arriva alla finale dell’America’s Cup. La popolare coppa delle cento ghinee (dal valore deloriginale) il più famosodi vela sportiva, nonché il più anticosportivo del mondo per cui si compete ai giorni nostri. —>>> Ti potrebbe interessare anche Tutto lo Sport di Cronaka 12 Dopo le esperienze di Azzurra, che nel 1983 si fermò a un passo dalla finale e soprattutto del Moro di Venezia sconfitto da America per 4-1 nel 1992 e la prima...

