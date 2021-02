Prada Cup | James Spithill | “Ho grande rispetto per Ben Ainslie ed Ineos”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Luna Rossa ha vinto laCup 2021! Il TeamPirelli non ha lasciato scampo adTeam UK, aggiudicandosi la serie con un perentorio 7-1. E’ la terza volta nella storia che l’Italia vince il trofeo riservato agli sfidanti: nel 1992 ci riuscì il Moro di Venezia, nel 2000 proprio Luna Rossa. Ora dal 6 marzo servirà una delle imprese più grandi della storia dello sport italiano: battere i Defender di Emirates Team New Zealand e portare finalmente la Coppa America nel Bel Paese. Le regate odierne si sono rivelate a senso unico. Luna Rossa si è esaltata nelle gradite condizioni di vento leggero tra gli 8 e gli 11 nodi, danzando letteralmente sulle onde increspate del Golfo di Hauraki. In gara-8 la flotta tricolore ha saputo reagire anche ad una partenza non ottimale, effettuando di forza il sorpasso su Britannia nel corso della ...

Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Eurosport_IT : Luna Rossa domina la 5ª regata, Team Ineos vince la 6ª: 5-1 Italia! ???????? Un altro piccolo passo verso la vittori… - RaiNews : La finale di coppa America si terrà, sempre nelle acque del Golfo neozelandese di Hauraki, dal 6 al 15 marzo - JAlcedanLeon : RT @giornalevela: E' Coppa America, 21 anni dopo, nello stesso posto, dove tutto era iniziato. Luna Rossa è lo sfidante ufficiale della 36m… - StefaniaNonno : RT @RaiNews: La finale di coppa America si terrà, sempre nelle acque del Golfo neozelandese di Hauraki, dal 6 al 15 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

Per la terza volta nella storia, a distanza di 21 anni, il trofeo torna in Italia. L'imbarcazione azzurra chiude la serie sul 7 - 1. La grande gioia a ...Su Fare Vela l'America'sè offerta da: Auckland - Guarda qui la diretta (dalle ore 4:00) della fregata 7 e 8 dellaFinal. Luna Rossa conduce per 5 - 1 su Britannia: Dalle 3:40, a questo link il nostro commento . ...Ineos Team UK è ufficialmente fuori dalla 36ma Coppa America di vela. La formazione britannica diventa così la seconda eliminata della Prada Cup 2021 (dopo American Magic, out in semifinale), abbandon ...Impresa di Luna Rossa e dell'imprenditore aretino, che dopo il 2000 riconquista il trofeo che apre le porte alla grande occasione. Dominio assoluto nella regata finale del 7-1 ...