Prada Cup, Ineos ha fatto ricorso contro Luna Rossa per le regate di ieri! Tentativo disperato con foto da Facebook… (Di domenica 21 febbraio 2021) Luna Rossa ha demolito Ineos Uk della Finale della Prada Cup. Quello che era stato presentato come un atto conclusivo equilibrato e avvincente si è invece risolto con un bellissimo dominio dell'equipaggio italiano, capace letteralmente di asfaltare i britannici in una battaglia che non è mai stata tale. Il 7-1 con cui si è conclusa la contesa è un punteggio che non ammette repliche e che certifica l'assolo di Team Prada Pirelli, brava a pungere in mare dopo essere stata insultata e attaccata per settimane. I ragazzi dello skipper Max Sirena hanno spedito a casa la flotta milionaria di Ben Ainslie e hanno guadagnato il diritto di sfidare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America's Cup, il trofeo sportivo più antico del mondo. James Spithill, Francesco Bruni e compagni hanno chiuso ...

