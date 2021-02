Prada Cup, Ben Ainslie: “Sarà una bella sfida tra Luna Rossa e New Zealand. Noi ci riproveremo” (Di domenica 21 febbraio 2021) Una giornata che rimarrà nel cuore e nel cervello. Luna Rossa ha scosso i cuori degli appassionati di vela e non, vincendo in maniera netta la Finale della Prada Cup con il punteggio di 7-1 contro Ineos Team Uk e conquistandosi la qualificazione per la sfida delle sfide contro Emirates Team New Zealand per l’America’s Cup 2021. Un risultato frutto del grande lavoro dell’equipaggio italiano che in gara-7 e 8 ha posto il proprio sigillo, interpretando alla grande tutti i momenti topici delle regate e avendo quindi la possibilità di affrontare il defender, padrone di casa, dal 6 marzo nella 36ma edizione di questa competizione con in palio il trofeo più antico del mondo. In casa britannica ci si lecca le ferite e nella conferenza stampa immediatamente successiva alle regate citate lo skipper Ben ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Una giornata che rimarrà nel cuore e nel cervello.ha scosso i cuori degli appassionati di vela e non, vincendo in maniera netta la Finale dellaCup con il punteggio di 7-1 contro Ineos Team Uk e conquistandosi la qualificazione per ladelle sfide contro Emirates Team Newper l’America’s Cup 2021. Un risultato frutto del grande lavoro dell’equipaggio italiano che in gara-7 e 8 ha posto il proprio sigillo, interpretando alla grande tutti i momenti topici delle regate e avendo quindi la possibilità di affrontare il defender, padrone di casa, dal 6 marzo nella 36ma edizione di questa competizione con in palio il trofeo più antico del mondo. In casa britannica ci si lecca le ferite e nella conferenza stampa immediatamente successiva alle regate citate lo skipper Ben ...

