Porro fa dimettere Arcuri? Colpo clamoroso a Quarta Repubblica | l' intervista che può ribaltare il commissario

(Di domenica 21 febbraio 2021)torna lunedì 22 febbraio. Per l'occasione Nicolaporta avanti l'inchiesta sul traffico di mascherine. In studio - stando alle prime anticipazioni - Mario Benotti. L'uomo è pronto a raccontare tutta la sua verità sul caso che lo vede sotto inchiesta con altre 7 persone. Benotti è accusato di traffico di influenze in seguito alla provvigione milionaria ottenuta dai produttori cinesi di una maxi-commessa di mascherine, acquistate la scorsa primavera dalla struttura del commissariato per l'emergenza Covid, quella capitanata da Domenico. Nella nuova puntata ci sarà spazio anche alla politica. Ospiti dil'unica leader all'opposizione, Giorgia Meloni. Con lei la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini. Entrambe pronte a commentare le prime misure ...