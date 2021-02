Ponte Morandi, concluso l’incidente probatorio: il viadotto crollò per la corrosione dei tiranti (Di domenica 21 febbraio 2021) La causa del crollo del Ponte Morandi, il 14 agosto del 2018, fu la corrosione degli stralli. Non ci fu alcuna concausa come la caduta della famosa bobina da un camion in transito. E’ il risultato a cui è arrivato il secondo incidente probatorio sulle cause della strage che uccise 43 persone, conclusosi ieri. Il difetto di costruzione a cui si sono appellati i difensori di Autostrade e Spea, se pure ci fosse stato, avrebbe potuto essere corretto con un’adeguata manutenzione, che invece è mancata. Le conclusioni dell’udienza sono riportate dal Secolo XIX. Secondo i periti, la causa del crollo resta il cedimento di uno strallo, ovvero la sommità di un pilone. L’anima in acciaio, circondata dal calcestruzzo e quindi non visibile dall’esterno, si è progressivamente corrosa, fino a spezzarsi e a generare ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) La causa del crollo del, il 14 agosto del 2018, fu ladegli stralli. Non ci fu alcuna concausa come la caduta della famosa bobina da un camion in transito. E’ il risultato a cui è arrivato il secondo incidentesulle cause della strage che uccise 43 persone,si ieri. Il difetto di costruzione a cui si sono appellati i difensori di Autostrade e Spea, se pure ci fosse stato, avrebbe potuto essere corretto con un’adeguata manutenzione, che invece è mancata. Le conclusioni dell’udienza sono riportate dal Secolo XIX. Secondo i periti, la causa del crollo resta il cedimento di uno strallo, ovvero la sommità di un pilone. L’anima in acciaio, circondata dal calcestruzzo e quindi non visibile dall’esterno, si è progressivamente corrosa, fino a spezzarsi e a generare ...

