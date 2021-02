Ponte Morandi, arrivano le tasse sui ristori: “Lo Stato dà gli aiuti e se li riprende” (Di domenica 21 febbraio 2021) I tanti lavoratori che sono stati penalizzati dal crollo del Ponte Morandi a Genova tra il 2018 ed il 2019 non hanno ancora finito di penare, denuncia Trasportounito. Oltre il danno la beffa, come si dice in questi casi: i lavoratori – in particolare modo i trasportatori che ogni giorno percorrevano Ponte Morandi con i L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 21 febbraio 2021) I tanti lavoratori che sono stati penalizzati dal crollo dela Genova tra il 2018 ed il 2019 non hanno ancora finito di penare, denuncia Trasportounito. Oltre il danno la beffa, come si dice in questi casi: i lavoratori – in particolare modo i trasportatori che ogni giorno percorrevanocon i L'articolo proviene da Leggilo.org.

Agenzia_Italia : Sul ponte Morandi solo 5 cavi su 464 erano integri - DilectisG : RT @napolista: Ponte Morandi, concluso l’incidente probatorio: il viadotto crollò per la corrosione dei tiranti Escluse altre concause. Il… - napolista : Ponte Morandi, concluso l’incidente probatorio: il viadotto crollò per la corrosione dei tiranti Escluse altre conc… - semeraro_g : @saviomascolo Bono ridens da Pizzoni (Vibo Valentia, già Monteleone di Calabria) sotto i monconi del Ponte Morandi… - DanieleBerghino : @iuvinale_n Purtroppo manca un analisi delle norme UE ed una contestualizzazione nel nostro Sistema, in altri casi… -