PlayStation 5, i nuovi test di Gamers Nexus vi mettono in guardia dalle pericolose ventole aggiuntive (Di domenica 21 febbraio 2021) Il problema delle ventole, della dissipazione del calore e del ricambio d'aria nelle console è stato, per molto tempo, un dilemma quasi irrisolvibile. Dopo anni di design e tecnologia avanzata, possiamo dire che Xbox Series X e PlayStation 5 hanno risolto in gran parte queste problematiche. Entrambe le console sono silenziose e fresche ed eccezion fatta per i rari problemi di coil whine che affliggono le console difettose, nessuno ha avuto nulla da lamentarsi. Tuttavia, la paura del surriscaldamento è sempre presente nella mente di chi vuole preservare il più a lungo possibile la salute della propria console. Ecco perché, sul mercato, è possibile trovare alcuni accessori PlayStation 5 particolari: delle ventole aggiuntive per ridurre ulteriormente le temperature interne, rigorosamente non ... Leggi su eurogamer (Di domenica 21 febbraio 2021) Il problema delle, della dissipazione del calore e del ricambio d'aria nelle console è stato, per molto tempo, un dilemma quasi irrisolvibile. Dopo anni di design e tecnologia avanzata, possiamo dire che Xbox Series X e5 hanno risolto in gran parte queste problematiche. Entrambe le console sono silenziose e fresche ed eccezion fatta per i rari problemi di coil whine che affliggono le console difettose, nessuno ha avuto nulla da lamentarsi. Tuttavia, la paura del surriscaldamento è sempre presente nella mente di chi vuole preservare il più a lungo possibile la salute della propria console. Ecco perché, sul mercato, è possibile trovare alcuni accessori5 particolari: delleper ridurre ulteriormente le temperature interne, rigorosamente non ...

hynerdit : #videogiochi #cinema #serietv #tech #movies #news #film #videogames #xbox #playstation #italia #italy Al BlizzConli… - MCatzola : RT @PlayStationIT: PlayStation Gear Store è disponibile ora anche in Italia! Scoprite tutte le novità: - it_players : RT @PlayStationIT: PlayStation Gear Store è disponibile ora anche in Italia! Scoprite tutte le novità: - battirex : RT @PlayStationIT: PlayStation Gear Store è disponibile ora anche in Italia! Scoprite tutte le novità: - Imperator_98 : RT @PlayStationIT: PlayStation Gear Store è disponibile ora anche in Italia! Scoprite tutte le novità: -