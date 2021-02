Pirlo “Non c’è bisogno di alzare voce se sai di aver fatto male” (Di domenica 21 febbraio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Col presidente ci parliamo dopo ogni partita. Era a Oporto con noi e non è intervenuto perchè non ce n’era bisogno. Sapevamo di aver fatto una brutta partita, non c’era bisogno che intervenisse per dare uno scossone ai ragazzi”. Andrea Pirlo, alla vigilia di Juve-Crotone, torna sulla sconfitta di Champions assicurando che non c’è stata alcuna strigliata da parte di Andrea Agnelli nonostante le due sconfitte di fila. “A Napoli non abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo preso un gol senza subire nemmeno un tiro in porta – continua il tecnico bianconero – A Oporto avevo alzato la voce a fine primo tempo perchè non mi era piaciuto come avevamo gestito la gara, non eravamo riusciti a ripartire dopo il gol preso. In questi giorni abbiamo analizzato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 febbraio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Col presidente ci parliamo dopo ogni partita. Era a Oporto con noi e non è intervenuto perchè non ce n’era. Sapevamo diuna brutta partita, non c’erache intervenisse per dare uno scossone ai ragazzi”. Andrea, alla vigilia di Juve-Crotone, torna sulla sconfitta di Champions assicurando che non c’è stata alcuna strigliata da parte di Andrea Agnelli nonostante le due sconfitte di fila. “A Napoli non abbiamouna brutta partita, abbiamo preso un gol senza subire nemmeno un tiro in porta – continua il tecnico bianconero – A Oporto avevo alzato laa fine primo tempo perchè non mi era piaciuto come avevamo gestito la gara, non eravamo riusciti a ripartire dopo il gol preso. In questi giorni abbiamo analizzato ...

