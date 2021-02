Pirlo | “Domani sfida importante per continuare la lotta allo scudetto Col Porto potevamo fare meglio”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Alla vigilia dellacontro il Crotone, Andreaha parlato in conferenza stampa per presentare ladella sua Juventus: “Unaperil cammino per la. Sarà difficile, il Crotone non è in un ottimo periodo ma è una squadra che gioca bene a calcio, ha sempre avuto la propria filosofia facendo vedere cose interessanti”. Tornando alle ultime due sconfitte: “Venivamo da 11 vittorie in 13 partite. Era normale che prima o poi ci sarebbe stata una una battuta d’arresto. Purtroppo c’è stata in un momento decisivo ed è stata causata dalle tante partite. Col presidente parliamo sempre. Questa settimana non è intervenuto, non c’era il motivo perché sapevamo di non essere stati da Juventus e ...

Andrea, alla vigilia di Juve - Crotone, torna sulla sconfitta di Champions assicurando che ...in questo modo so che c'è grande rammarico dentro i ragazzi e dovranno trasformarlo in energia...Andrea, nel presentare la partita in conferenza stampa, ha annunciato diverse novità di ...in base alla partita cercheremo di trovare la soluzione migliore per fare bene'. 'Anche ...TORINO (ITALPRESS) – “Col presidente ci parliamo dopo ogni partita. Era a Oporto con noi e non è intervenuto perchè non ce n’era bisogno. Sapevamo di aver fatto una brutta partita, non c’era bisogno c ...Lunedì sera alle 20.45 arriva a Torino il Crotone. Pirlo non sottovaluta la sfida e l’ha preparata al meglio. Ecco le sue parole in conferenza stampa. Conferenza stampa Pirlo, ...