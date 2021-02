Pigneto | malviventi ancora in azione nella notte | presa a martellate la vetrina di ‘Sapore’

(Di domenica 21 febbraio 2021) Stavolta il colpo è andato a vuoto, anche se il danno è comunque pesante per i gestori del locale “Sapore” al, a Roma. La porta a vetri questaintorno alle ore 2:30 è stata, nel tentativo di entrare e svaligiare il ristorante. Si tratta del terzo episodio che i titolari del locale di Piazzale Prenestino subiscono in poco più di una settimana. Leggi anche: Roma, boom di furti al Prenestino: di giorno e di, in casa e per strada. Residenti esausti 3 episodi in una settimana nello stesso locale “Il primo è stato poco più di una settimana fa: si tratta del furto di un televisore che avevamo nel gazebo in giardino. Sono entrati alle 5 di mattina. Poi – racconta Fabrizio, il titolare del ristorante – qualche giorno dopo hanno tentato di rompere una ...

Il Corriere della Città

Come in tutta Roma anche alesistonoe ladruncoli; la lista delle segnalazioni sulla microcriminalità , però, si sta allungando di giorno in giorno e i residenti iniziano a temere ...Su diversi gruppi social di cittadini che vivono ale in altre zone dello stesso quadrante della città, come il quartiere universitario di piazza Bologna e al Tiburtino, vengono segnalati ...Un record di furti sta affliggendo gli abitanti del Prenestino, dalla zona di Malatesta a Roma est. Le segnalazioni sono talmente frequenti che il quartiere vorrebbe organizzarsi per una ‘ronda‘, si l ..."Tocca fare le ronde e se lo prendiamo lo sfondiamo di brutto". Situazione esplosiva tra gli abitanti della zona di Malatesta a Roma est, dove l'escalation di furti in casa, rapine e scippi in strada ...