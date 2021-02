Per gli europei studiare a Londra ora costa il doppio: ecco cosa cambia con la Brexit" (Di domenica 21 febbraio 2021) Con l'uscita dall'Unione europea, il governo di Londra, come è noto, ha deciso di ritirarsi dal programma Erasmus. Ma per gli universitari europei nel Regno Unito il cambiamento maggiore (e peggiore) ... Leggi su europa.today (Di domenica 21 febbraio 2021) Con l'uscita dall'Unione europea, il governo di, come è noto, ha deciso di ritirarsi dal programma Erasmus. Ma per gli universitarinel Regno Unito ilmento maggiore (e peggiore) ...

capuanogio : Ciao @BeppeSala, chiedo per un amico: con quale coraggio domani manderai vigili a controllare bar, ristoranti, movi… - matteorenzi : Lo aveva promesso: gli Stati Uniti torneranno negli accordi di Parigi sul climate change. Oggi lo ha fatto. Grazie… - silvia_sb_ : Sembrava non si potesse fare a meno delle #primule per vaccinare gli italiani (con tanto di gara pubblica lunga 2 m… - luca_carioli : RT @capuanogio: Ciao @BeppeSala, chiedo per un amico: con quale coraggio domani manderai vigili a controllare bar, ristoranti, movida e cos… - adorvsharry_ : A quanto pare per mio padre gli esami si preparano accendendo un cero alla madonna, facendo un ballo o stando fuori… -