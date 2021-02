Per Casemiro e il Real Madrid è una questione di… testa: nessuno in Europa come il brasiliano (Di domenica 21 febbraio 2021) questione di testa... è proprio il caso di dirlo. Il Real Madrid trova il suo quarto successo di fila in Liga e accorcia in classifica nei confronti dei rivali dell'Atletico in classifica. Decisivo, contro il Valladolid, il gol su azione di calcio piazzato, di Casemiro. Il centrocampista, perfettamente servito da Kroos, ha inzuccato la rete da tre punti. Non una novità per il brasiliano...Casemiro da record in Europacaption id="attachment 1097391" align="alignnone" width="771" Real Madrid Casemiro (getty images)/captioncome riporta Opta, per Casemiro il gol di testa non è certo una novità. La marcatura con un perfetto stacco è per lui ormai una cosa ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021)di... è proprio il caso di dirlo. Iltrova il suo quarto successo di fila in Liga e accorcia in classifica nei confronti dei rivali dell'Atletico in classifica. Decisivo, contro il Valladolid, il gol su azione di calcio piazzato, di. Il centrocampista, perfettamente servito da Kroos, ha inzuccato la rete da tre punti. Non una novità per il...da record incaption id="attachment 1097391" align="alignnone" width="771"(getty images)/captionriporta Opta, peril gol dinon è certo una novità. La marcatura con un perfetto stacco è per lui ormai una cosa ...

ItaSportPress : Per Casemiro e il Real Madrid è una questione di... testa: nessuno in Europa come il brasiliano -… - CalcioPillole : #LaLiga, #Casemiro segna e il #RealMadrid accorcia sulla vetta. Massimo risultato con il minimo sforzo contro il V… - sportli26181512 : Valladolid-Real Madrid 0-1: Nella ventiquattresima giornata della Liga spagnola, vittoria esterna per il Real Madri… - spagnolo_il : - juventinity : @ConteVanja Concordo in parte, per me ci vorrebbe più fisicità da parte ad Arthur! Tipo un Casemiro?? -

Ultime Notizie dalla rete : Per Casemiro Il Real vince a Valladolid e riapre la Liga: ora l'Atletico ha solo 3 punti di vantaggio A Madrid è sempre derby. Tre punti d'oro per il Real, che nonostante i suoi nove infortunati, riesce comunque a imporsi a Valladolid e a ... Liga riaperta grazie a una rete solitaria di Casemiro (sebbene ...

Courtois para, Casemiro segna: il Real soffre ma si avvicina alla vetta Due tiri nello specchio e un gol. Tanto basta al Real Madrid per strappare tre punti d'oro in casa del Valladolid dopo 90' di sofferenza. La zampata decisiva arriva non a caso grazie a Casemiro, il vice bomber stagionale dietro a Benzema. Ma Zidane ringrazia ...

Courtois para, Casemiro segna: il Real soffre ma si avvicina alla vetta La Gazzetta dello Sport Il Real vince a Valladolid: ora l'Atletico è avanti solo tre punti A Madrid è sempre derby. Tre punti d'oro per il Real, che nonostante i suoi nove infortunati, riesce comunque a imporsi a Valladolid e a riportarsi, così, a solo 3 ...

Valladolid-Real Madrid 0-1: decide un gol di Casemiro Nella sfida valida per il ventiquattresimo turno della Liga, il Real Madrid riesce a vincere sul campo del Valladolid col risultato finale di 0-1. Il primo tempo della partita si rivela piuttosto equi ...

A Madrid è sempre derby. Tre punti d'oroil Real, che nonostante i suoi nove infortunati, riesce comunque a imporsi a Valladolid e a ... Liga riaperta grazie a una rete solitaria di(sebbene ...Due tiri nello specchio e un gol. Tanto basta al Real Madridstrappare tre punti d'oro in casa del Valladolid dopo 90' di sofferenza. La zampata decisiva arriva non a caso grazie a, il vice bomber stagionale dietro a Benzema. Ma Zidane ringrazia ...A Madrid è sempre derby. Tre punti d'oro per il Real, che nonostante i suoi nove infortunati, riesce comunque a imporsi a Valladolid e a riportarsi, così, a solo 3 ...Nella sfida valida per il ventiquattresimo turno della Liga, il Real Madrid riesce a vincere sul campo del Valladolid col risultato finale di 0-1. Il primo tempo della partita si rivela piuttosto equi ...