Pd: Nardella, ‘o cambia o rischia estinzione’ (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Samo in un momento storico decisivo, per la politica in generale, ma soprattutto per il Pd: o si cambia davvero, o si rischia l’estinzione”. Lo dice il sindaco dem di Firenze, Dario Nardella, a La Nazione. “Quello che più mi preoccupa è che sta diventando il partito dell’establishment: autoreferenziale, lontano dal Paese reale e legato all’apparato romano, in cui comandano esclusivamente le correnti, che non si dividono sulle idee ma sui posti”. Che cosa pensa di Draghi? “Che è l’uomo giusto al momento giusto”. E di Conte? “Lo stimo molto”. Si è praticamente candidato a fare il federatore del centrosinistra, un novello Prodi… “Oddio, non lo definirei così. Intanto perché Conte mi pare il leader in pectore dei 5 Stelle” e “oggi il partito più forte è il Pd. Non si capisce il tentativo di una fusione a freddo ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Samo in un momento storico decisivo, per la politica in generale, ma soprattutto per il Pd: o sidavvero, o sil’estinzione”. Lo dice il sindaco dem di Firenze, Dario, a La Nazione. “Quello che più mi preoccupa è che sta diventando il partito dell’establishment: autoreferenziale, lontano dal Paese reale e legato all’apparato romano, in cui comandano esclusivamente le correnti, che non si dividono sulle idee ma sui posti”. Che cosa pensa di Draghi? “Che è l’uomo giusto al momento giusto”. E di Conte? “Lo stimo molto”. Si è praticamente candidato a fare il federatore del centrosinistra, un novello Prodi… “Oddio, non lo definirei così. Intanto perché Conte mi pare il leader in pectore dei 5 Stelle” e “oggi il partito più forte è il Pd. Non si capisce il tentativo di una fusione a freddo ...

Firenze, la guerra degli Airbnb. Nardella: "Serve una legge". Gli host: "Centro svuotato? Colpa della politica" Rivedere la politica turistica, limitare gli affitti turistici brevi, fermare l'invasione degli Airbnb che cambia volto al centro . Appena Draghi parla di sviluppo sostenibile del turismo, Nardella scatta e chiede una legge su Airbnb e dintorni: 'Per un modello turistico nuovo'. Ne parla da un po` di tempo ...

Un nuovo quartiere per il centro, ecco cosa cambia "A Santa Maria Novella - ha sottolineato il sindaco Nardella - nascerà un grande hub polifunzionale, strategico dal punto di vista della posizione e della mobilità, legato a cultura, creatività, ...

Nardella e il Pd: «Se non cambia si estingue» Il sindaco di Firenze e l'Italia del Covid: "Stiamo diventando il partito del Palazzo. Ora sindaci e governatori si facciano sentire di più". "L'alleanza con M5S? Fatta così non ha senso"

