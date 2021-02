Paul Merson consiglia il Barcellona | “Compra Grealish | è uno dei migliori al mondo e sfonderebbe al Camp Nou…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 21 febbraio 2021)non ha dubbi. La soluzione ai problemi delporta un nome: Jack. Secondo il noto ex calciatore inglese, dopo la prova incolore dei blaugrana in Champions League contro il Psg, l'unica cosa da fare per compensare le difficoltà tecniche e tattiche è acquistare il talento inglese dell'Aston Villa.Il consiglio dialcaption id="attachment 1097471" align="alignnone" width="657"(getty images)/captionParlando ai microfoni di Sky Sports,ha commentato: "Ho visto ilandare in pezzi nella partita contro il Paris Saint-Germain. Se fossi un dirigente del, ??domani comprerei Jack, subito. Non importa ...