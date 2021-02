Parma-Udinese, le probabili formazioni del match (Di domenica 21 febbraio 2021) Parma e Udinese si sfidano in una gara che mette in palio punti decisivi per la salvezza. Entrambe dovranno fare a meno di pedine importanti Sfida salvezza al ‘Tardini‘ tra Parma e Udinese nella 23° giornata di Serie A. Gli emiliani sono alla ricerca disperata di punti, mentre i friulani si trovano in una situazione migliore ma necessitano comunque di allontanarsi dalla zona bassa della classifica. QUI Parma D’Aversa dovrà fare a meno di Pellè e Inglese. Escluso anche Gervinho. A difendere Sepe ci sarà la difesa composta da Conti, Bani, B. Alves e Pezzella. Centrocampo a tre con Kucka, Brugman e Kurtic. Il peso dell’attacco ricadrà invece sulle spalle di Cornelius, viste le assenze in questo reparto, accompagnato da Karamoh e Mihaila. QUI Udinese Gotti non potrà contare su ... Leggi su zon (Di domenica 21 febbraio 2021)si sfidano in una gara che mette in palio punti decisivi per la salvezza. Entrambe dovranno fare a meno di pedine importanti Sfida salvezza al ‘Tardini‘ tranella 23° giornata di Serie A. Gli emiliani sono alla ricerca disperata di punti, mentre i friulani si trovano in una situazione migliore ma necessitano comunque di allontanarsi dalla zona bassa della classifica. QUID’Aversa dovrà fare a meno di Pellè e Inglese. Escluso anche Gervinho. A difendere Sepe ci sarà la difesa composta da Conti, Bani, B. Alves e Pezzella. Centrocampo a tre con Kucka, Brugman e Kurtic. Il peso dell’attacco ricadrà invece sulle spalle di Cornelius, viste le assenze in questo reparto, accompagnato da Karamoh e Mihaila. QUIGotti non potrà contare su ...

