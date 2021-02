Parma-Udinese 2-2, le pagelle di CalcioWeb: ennesima occasione fallita per D’Aversa [FOTO] (Di domenica 21 febbraio 2021) Si è concluso il lunch match della 23esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Parma e Udinese che si sono affrontate in una sfida fondamentale per la lotta salvezza. La gara è stata spettacolare e ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto: è quanto emerso anche dalla pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La prima parte è di marca dei padroni di casa che si portano in doppio vantaggio con le reti di Cornelius e Kucka su calcio di rigore. I tre punti sembrano già in cassaforte per D’Aversa, ma nella ripresa si registra la reazione dell’Udinese che raggiunge il pareggio con Okaka e Nuytinck. Finisce 2-2, in alto la FOTOGALLERY con le immagini. Parma-Udinese, le pagelle di ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 febbraio 2021) Si è concluso il lunch match della 23esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campoche si sono affrontate in una sfida fondamentale per la lotta salvezza. La gara è stata spettacolare e ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto: è quanto emerso anche dallapubblicate dalla redazione di. La prima parte è di marca dei padroni di casa che si portano in doppio vantaggio con le reti di Cornelius e Kucka su calcio di rigore. I tre punti sembrano già in cassaforte per, ma nella ripresa si registra la reazione dell’che raggiunge il pareggio con Okaka e Nuytinck. Finisce 2-2, in alto laGALLERY con le immagini., ledi ...

