Parma, D'Aversa: «Gervinho e Kurtic fuori? Pretendo la massima professionalità»

Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l'Udinese: queste le parole del tecnico Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l'Udinese. Queste le parole del tecnico. RISULTATO – «Credo che oggi ci deve essere delusione per il risultato non portato a casa ma soprattutto per la prestazione che hanno fatto questi ragazzi. E' la dimostrazione che in Serie A se hai l'occasione per ammazzare l'avversario devi farlo. Perché è vero che siamo andati in doppio vantaggio ma ci sono state altre occasioni in cui potevamo concretizzare meglio e alla fine abbiamo concesso due occasioni con cui l'Udinese ha pareggiato la partita. Detto questo nel finale abbiamo comunque avuto due occasioni clamorose per portare a casa i tre punti. CI deve essere sconforto per il risultato ma non per la prestazione ...

