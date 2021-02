Paris Hilton ha detto sì al suo Carter Reum. Votiamo i look della famosa ereditiera (Di domenica 21 febbraio 2021) Modella, cantante, stilista, imprenditrice, richiestissima dj e nota ereditiera. Paris Hilton è tutto questo e molto altro. Alla sua bio, infatti, si potrebbe aggiungere la definizione di donna tra le più ambite per il ruolo di moglie. Diamo i voti ai suoi outfit. Nonostante quattro proposte (coordinate da anelli milionari) a quarant’anni la mitica Paris L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 21 febbraio 2021) Mo, cantante, stilista, imprenditrice, richiestissima dj e notaè tutto questo e molto altro. Alla sua bio, infatti, si potrebbe aggiungere la definizione di donna tra le più ambite per il ruolo di moglie. Diamo i voti ai suoi outfit. Nonostante quattro proposte (coordinate da anelli milionari) a quarant’anni la miticaL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

SilviaZanchi : Mi offro volontaria per ritirare i tre anelli di fidanzamento che non usa più! #parishilton #engagement #CarterReum… - komacinne : @leoriosbigtits HHFJJDJDJ PARIS HILTON THE SINGER???????? - chrnuel : a val marchiori é tipo a paris hilton ner - outroblueyoongi : paris hilton ha testimoniato contro le strutture per 'troubled teen' - FloraFlowers14 : RT @ILRBSS: In che senso Paris Hilton ha 40 anni -