Parcheggi e caserme, 500mila vaccinazioni al giorno e modello inglese: ecco il nuovo piano vaccinale del governo (Di domenica 21 febbraio 2021) Bisogna fare in fretta, non c'è più tempo da perdere. Lo sa bene il governo Draghi che sta predisponendo un imponente piano vaccini anti-Covid con l'obiettivo di arrivare a mezzo milione di somministrazioni al giorno sfruttando stazioni, Parcheggi, porti, centri commerciali e caserme, tutto con l'aiuto della Protezione civile. Ma il problema più grande, adesso, è il numero di dosi: troppo poche, con AstraZeneca che proprio ieri ha aggiunto un nuovo taglio a quelli già annunciati. Una sforbiciata, l'ennesima, che rischia di mettere a dura prova la tenuta della già tormentata campagna vaccinale che, di certo, a prescindere dai ritardi delle multinazionali, non va velocissima (come ha ammesso l'ex viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a Open). Su 4 milioni e 692mila ...

