Paolo Ciavarro, il giovane conduttore fidanzato di Clizia Incorvaia (Di domenica 21 febbraio 2021) Paolo Ciavarro uno dei nuovi volti della tv sarà stasera tra gli ospiti di Live Non E' La D'Urso insieme alla fidanzata Clizia Incorvaia. La coppia affronterà il giudizio delle temutissime cinque sfere a partire dalle 21:30 su Canale 5. Paolo Ciavarro nasce nel 1991 a Roma da Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Il giovane figlio dei due rinomati attori prima di entrare nel mondo dello spettacolo, nutre una forte passione per il calcio che lo porta a giocare nelle giovanili della Roma. Ciavarro si laurea in Economia e Business alla Luiss. Nel 2013 il debutto in tv a Pechino Express docu-reality nel quale partecipa in coppia con il padre Massimo giungendo all'ottava puntata.

