Palermo-Catanzaro | le ultime su formazioni e dove vederla

(Di domenica 21 febbraio 2021) Allo stadio Renzo Barbera diva in scena, delicata sfida playoff del Girone C di Serie C. Il fischio d’inizio della gara della 26esima giornata è fissato per le ore 12:30 di oggi. Il momento delI rosanero sembrano essersi lasciati la crisi alle spalle: dopo 5 partite senza vittoria, infatti, la squadra di Roberto Boscaglia è riuscita a trovare i 3 punti nelledue uscite (3-1 contro il Bisceglie e 2-1 contro la Turris) ritornando in zona playoff. Con 33 punti ilsi trova in ottava posizione al pari di Casertana e Juve Stabia. E se la testa del girone, occupata dalla Ternana, appare ormai irraggiungibile, il quarto posto dela +5 sembra essere cosa più fattibile. In quella zona, infatti, la classifica è ...

WiAnselmo : #Video #Palermo-Catanzaro, alle 12.30 il fischio d’inizio: le maglie che useranno i rosanero e lo striscione della… - Mediagol : #Video #Palermo-Catanzaro, alle 12.30 il fischio d’inizio: le maglie che useranno i rosanero e lo striscione della… - ILOVEPACALCIO : #Palermo: i tifosi rosanero incitano la squadra prima della sfida contro il #Catanzaro (VIDEO) - ILOVEPACALCIO : Palermo: i tifosi rosanero incitano la squadra prima della sfida contro il Catanzaro (VIDEO) - Ilovepalermocalcio - USCatanzaro1929 : ?? | MATCH STATS ?? I numeri e le curiosità sulla sfida contro il Palermo forniti da @footballdata_fi &… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Catanzaro

DIRETTA: I TESTA A TESTA I precedenti dinon sono certo pochi, ma bisogna dire che la sfida non si presentava dal 1991: era il mese di febbraio e alla Favorita era finita 0 ...- "Vederle entrambe in Serie C è veramente una cosa brutta'. A dirlo è Fausto Silipo, doppio ex di, gara che andrà in scena oggi alle 12.30. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, Silipo a poi proseguito: 'Sinceramente, non è normale chegiochino in questa ...Bundesliga: pronostici, probabili formazioni 21 Febbraio 2021 Barcellona-Cadice, Liga: streaming, pronostici, probabili formazioni 21 Febbraio 2021 Palermo-Catanzaro: diretta tv, streaming, risultato ...La diretta live di Palermo-Catanzaro, match valevole per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021 ...