Oroscopo Paolo Fox marzo 2021 Gemelli: penserete al lavoro, poco all'amore (Di domenica 21 febbraio 2021) Che mese sarà quello di marzo 2021 per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli? A svelarcelo è come sempre l'Oroscopo di Paolo Fox di quest'anno che spiega che periodo sarà in amore, lavoro e salute. In amore, tutto sarà un po' fermo e molto potrebbe dipendere dagli impegni di lavoro. Per il lavoro, ci sarà determinazione e tanto desiderio di mettere le energie in campo. Per quanto riguarda la salute poi le cose andranno bene soprattutto dal 20 quando saranno favorite le cure. Andiamo a vedere come sarà, nel dettaglio, l'Oroscopo di Paolo Fox per questo mese di marzo 2021 per i nati sotto il segno dei Gemelli.

