Ornella Muti | la figlia Carolina positiva al Covid | “Grande dolore” | le parole a Domenica in

Ornella Muti a Domenica In ha svelato che sua figlia, Carolina Fachinetti, sta lottando contro il Covid. Ecco le parole della famosa attrice. Oggi, Domenica 21 febbraio 2021, è andata in onda su Rai Uno, come di consueto, la conduttrice Mara Venier con il suo Domenica In. Tra i tanti ospiti in studio ed in

