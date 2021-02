Nuovo Dpcm Covid, ipotesi stop spostamenti fino a fine marzo. Dai vaccini alla scuola: le proposte delle Regioni al Governo (Di domenica 21 febbraio 2021) Dai vaccini alle scuole, dalle restrizioni anti-Covid ai ristori. Ci sarà tutto questo sul tavolo nell'incontro che alle 19 vedrà di fronte il Governo e le Regioni.... Leggi su ilmattino (Di domenica 21 febbraio 2021) Daialle scuole, dalle restrizioni anti-ai ristori. Ci sarà tutto questo sul tavolo nell'incontro che alle 19 vedrà di fronte ile le....

LegaSalvini : TUTTA ITALIA ZONA ARANCIONE, #SALVINI NON CI STA: BASTA GETTARE NEL PANICO GLI ITALIANI - Corriere : ?? In arrivo un nuovo decreto legge e un nuovo Dpcm: resta il divieto di spostarsi tra regioni - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - cristianovilla9 : @msgelmini lo capite che chiudere tutto non ha senso? Se numeri sono bassi chiudete per non farli aumentare, se son… - badmonta : RT @francofontana43: Ma come, Draghi ricorre all’odiato strumento del Dpcm? E Renzi, zitto? E Salvini, zitto? Non ci posso credere! ????????????… -